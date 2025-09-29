В октябрь FIS может ослабить допуск россиян на Паралимпиаду-2026
В Паралимпийском комитете РФ надеются на участие десятков спортсменов
около 12 часов назад
Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал о подготовке к Паралимпийским играм 2026 года. По его словам, участие россиян в отборе на соревнования по лыжным гонкам, биатлону, горным лыжам и парасноуборду зависит от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Рожков сообщил, что во время Генеральной ассамблеи МПК он встретился с представителями FIS.
«В конце октября состоится очередное заседание FIS, на котором ожидается определенное послабление в отношении допуска».
Рожков выразил надежду, что топовые российские спортсмены, которые не принимали участие в отборе, но обладают сильным рейтинговым запасом, смогут пробиться на Игры. По оценкам Рожкова, пара десятков атлетов РФ выступит на Паралимпиаде.
Напомним, ранее МПК восстановил в правах НПК России и Беларуси.
