Министр образования и науки Латвии Даце Мелбарде, которая также курирует спорт, отреагировала на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) восстановить членство НПК России и Беларуси.

Цитирует Мелбарде sportacentrs.com.

«Решение Международного паралимпийского комитета восстановить права российских и белорусских спортсменов на участие в зимних Паралимпийских играх 2026 года является аморальным, циничным и неприемлемым. Это не просто оскорбление украинского народа – это пятно на совести международного спортивного сообщества.

Пока в Украине гибнут дети, а тысячи людей становятся инвалидами из-за войны, спровоцированной Россией, комитет решает игнорировать войну, оккупацию и вопиющие нарушения прав человека, фактически легализуя возвращение государств-агрессоров на международную арену.

Если это решение не будет отменено, представители государств-агрессоров, включая бывших солдат и наемников, выйдут на одну сцену под флагами своих стран, где также будут присутствовать украинцы, которые сами пострадали в этой войне. Агрессора нельзя нормализовать.

Латвия уже начала консультации с Паралимпийским комитетом Латвии, спортивными федерациями, а также государствами-партнерами Балтии и Северной Европы, чтобы договориться о совместных решительных и скоординированных действиях, призывая к немедленной отмене этого решения».