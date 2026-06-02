Сергей Разумовский

Украинский легкоатлет Александр Онуфриев стал победителем международного турнира Memorial Josefa Odložila, который состоялся в Праге. В секторе для прыжков с шестом 24-летний спортсмен завоевал свое первое международное золото в сезоне-2026.

Онуфриев уверенно начал выступление и безошибочно взял высоты 5.21 и 5.41 м. Решающею стала планка на 5.50 м: её смогли преодолеть только украинец и представитель США Хантер Гарретсон. Александр использовал для этого две попытки, тогда как американец — три, что и обеспечило украинцу первое место в итоговом протоколе.

После этого оба спортсмена не справились с высотой 5.58 м, так что именно результат на предыдущей отметке определил победителя. Гарретсон в итоге стал вторым также с результатом 5.50 м. Бронзовую награду на турнире завоевал испанец Артур Коль, который завершил соревнования с результатом 5.41 м.

Для Онуфриева это уже не первая награда в летней части сезона: ранее он также финишировал третьим на турнире в Лимассоле, где показал результат 5.40 м.

В течение 2026 года украинец уже несколько раз демонстрировал высокий уровень: в частности, зимой он выиграл чемпионат Украины в помещении, покорив 5.60 м. А его лучший результат сезона на данный момент составляет 5.70 м, который спортсмен зафиксировал на старте в Котбусе.

В целом соревнования в Праге принесли Украине две медали. Кроме победы Онуфриева, бронзу в метании копья завоевал Артур Фельфнер, который обновил свой лучший показатель сезона — 80.27 м.

Ранее Фельфнер выиграл Кубок Украины.