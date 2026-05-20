Сергей Разумовский

Действующий чемпион Европы среди молодежи в метании копья Артур Фельфнер успешно открыл летнюю часть сезона, одержав победу на Кубке Украины по метаниям, который прошел в Умани. Украинский спортсмен уверенно выиграл соревнования, не оставив шансов соперникам.

Фельфнер выполнил четыре результативные попытки, постепенно увеличивая дальность своих бросков. Лучший результат спортсмен показал в четвертой попытке, когда метнул копье на 76,88 метра. Именно этот результат стал победным и позволил ему завершить турнир на первом месте.

Для 23-летнего украинца это были первые официальные соревнования летнего сезона, а также третий старт в 2026 году. До этого Артур уже успел успешно выступить на зимнем Кубке Украины по метаниям, где также завоевал золотую награду. Тогда легкоатлет продемонстрировал свой лучший результат нынешнего сезона — 78,55 метра.

Кроме этого, весной Фельфнер представлял Украину на Кубке Европы по метаниям, который проходил на Кипре. На международной арене украинец занял седьмое место, показав результат 76,55 метра.

Предыдущий сезон для украинского метателя был непростым из-за проблем со здоровьем, которые повлияли на количество его стартов и подготовку. Несмотря на это, Фельфнер сумел провести ряд успешных турниров и вновь подтвердил свой высокий уровень.

В частности, спортсмен стал серебряным призером командного чемпионата Европы в Мадриде, где метнул копье на 80,54 метра. Также он защитил звание чемпиона Европы среди молодежи, показав результат 81,14 метра. Кроме того, Фельфнер в третий раз в карьере завоевал золото чемпионата Украины среди взрослых с результатом 80,70 метра.

В 2025 году украинец также выступил на чемпионате мира в Токио. Там ему не удалось пробиться в финал — в квалификации спортсмен показал результат 76,13 метра и завершил выступления на ранней стадии турнира.