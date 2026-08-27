Украинка Климець одержала победу на соревнованиях серебряной серии в Венгрии
В женских соревнованиях по метанию молота спортсменка стала лучшей благодаря результату 70,56 метра
Ирина Климець. Фото: Instagra
Украинская метательница молота Ирина Климец одержала победу на международном турнире серебряной серии Континентального легкоатлетического тура в Венгрии.
В женских соревнованиях украинка стала лучшей благодаря результату 70,56 метра. Именно столько Климец показала в своей самой успешной попытке, обойдя всех соперниц и завоевав золотую медаль.
Ни одна из других участниц турнира не смогла преодолеть отметку 70 метров. Это позволило Ирине Климец уверенно возглавить итоговую таблицу и завершить соревнования на первом месте.
Напомним, украинские прыгуны в высоту Магучих, Левченко и Геращенко — в топ-10 обновленного мирового рейтинга.