Украинка Оляновская побила мировой рекорд, державшийся 36 лет.
Людмила феерично выиграла турнир в Австрии
44 минуты назадПодписаться в
Людмила Оляновская / Фото - ФЛАУ
В австрийском Айзенштадте состоялся турнир Raiffeisen Austrian Open.
На нем украинка Людмила Оляновская установила мировой рекорд по спортивной ходьбе на дистанции 1 миля (1,6 км).
Она преодолела дистанцию за 6:10.07.
Предыдущий рекорд принадлежал литовской легкоатлетке Саде Эйдиките, которая в 1990 году установила время 6:16.72 минуты.
Напомним, Михаил Кохан впервые в сезоне примет участие в этапе Бриллиантовой лиги.