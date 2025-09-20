Олег Гончар

На чемпионате мира по легкой атлетике в Токио украинские спортсмены соревновались в спортивной ходьбе на 20 км.

В женских соревнованиях выступили Людмила Оляновская, Мария Сахарук и Анна Шевчук, в мужских — Игорь Главан, Николай Рущак и Сергей Светличный.

Лучший результат среди украинцев показала Оляновская, финишировав 13-й — 1:29:16. Призерка ЧМ-2015 держалась в топ-10 большую часть дистанции, но не хватило сил в конце.

Сахарук заняла 19-е место — 1:30:38, а Шевчук стала 24-й — 1:32:15, поднявшись с 32-й позиции. Чемпионкой стала испанка Мария Перес — 1:25:54, опередив мексиканку Аленю Гонсалес на 12 секунд.

У мужчин Игорь Главан был дисквалифицирован на 14-м километре за четвертую красную карточку, идя 30-м. Николай Рущак стал 26-м — 1:21:57, а Сергей Светличный 27-м — 1:22:24. Золото завоевал бразилец Кайо Бонфим (1:18:35).