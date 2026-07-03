Кохан впервые в сезоне примет участие в этапе Бриллиантовой лиги
Известны соперники призёра Олимпиады-2024
15 минут назадПодписаться в
Михайло Кохан / Фото - Суспільне Спорт
Бронзовый призёр Олимпийских игр по лёгкой атлетике Михаил Кохан выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Кохан впервые в этом сезоне примет участие в Бриллиантовой лиге.
Соперниками Михаила в Юджине будут Дензел Коменентия, Роуэн Гамильтон, Дэниел Хоф, Мерлин Гуммель, Итан Катсберг, Трей Найт и Руди Уинклер.
Турнир по метанию молота состоится 4 июля в 04:00.
Напомним, Кохан выиграл золото Континентального тура в Познани.