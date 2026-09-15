Денис Седашов

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) утвердил хозяев чемпионатов мира по легкой атлетике 2029 и 2031 годов. Мировые форумы примут Кения и Германия.

В 2029 году турнир состоится в Найроби на арене Касарани. Это будет первый в истории чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет на территории Африки.

ЧМ-2031 примет Мюнхен. Соревнования пройдут на Олимпийском стадионе, где в 2022 году проводился мультиспортивный чемпионат Европы.

Ближайший мировой форум по легкой атлетике примет Пекин с 10 по 19 сентября 2027 года.

Магучих – о возвращении россиян на турниры: «Это безумие, ведь ничего не изменилось».