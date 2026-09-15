World Athletics объявила хозяев чемпионатов мира 2029 и 2031 годов
Кенийский Найроби и немецкий Мюнхен выбраны столицами будущих мировых первенств по легкой атлетике
Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) утвердил хозяев чемпионатов мира по легкой атлетике 2029 и 2031 годов. Мировые форумы примут Кения и Германия.
В 2029 году турнир состоится в Найроби на арене Касарани. Это будет первый в истории чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет на территории Африки.
ЧМ-2031 примет Мюнхен. Соревнования пройдут на Олимпийском стадионе, где в 2022 году проводился мультиспортивный чемпионат Европы.
Ближайший мировой форум по легкой атлетике примет Пекин с 10 по 19 сентября 2027 года.
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