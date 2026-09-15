Титулованная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в интервью Iltalehti поделилась мыслями о возвращении спортивными федерациями российских и белорусских спортсменов на международные турниры.

«На мой взгляд, это безумие, ведь ничего не изменилось. Абсолютно ничего. Я тоже хотела бы готовиться и тренироваться дома, но должна быть далеко от Украины, родителей и друзей. Мы полностью оторваны друг от друга, поэтому ситуация просто безумная.

Например, Киев только что неделю был объектом атак. Удары звучат ежедневно, и ужасные видео распространяются непрерывно. Мой родной город подвергся удару лишь несколько дней назад, так что ситуация шокирующая. К сожалению, ничего не изменилось, но у нас есть надежда.

Я верю, что надежда помогает нам жить и двигаться вперед, ведь мы, украинцы, сильные.

Я очень благодарна Себастьяну Коу за его решение [World Athletics сохранила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований – прим. ред.], ведь оно действительно решительное и сильное. Он всегда поддерживал украинских спортсменов и интересовался, как у нас дела. Он всегда говорит, что самое главное – это то, что мы живы и в безопасности. Я ему за это очень благодарна».