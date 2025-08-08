Пілот Aston Martin Фернандо Алонсо висловився про результат на Гран-Прі Угорщини. Слова іспанця наводить f1analytic.com:

Для меня такой результат – это безусловно сюрприз. Хорошо, что мы были конкурентоспособными и быстрыми. Однако вызывает беспокойство то, что нам непонятно, почему мы были такими.

Какие изменения произошли в настройках болида, с которыми выступали в Венгрии? Очевидно, главным нововведением стало новое переднее крыло. Если именно благодаря нему у нас такая продуктивность, то это хорошие новости.