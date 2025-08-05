«Меня вдохновляет Алонсо». Пилот Mercedes мечтает о долгой карьере в F1
Британец признался, что хочет выступать в Формуле-1 даже после 40 лет
около 1 часа назад
В подкасте Untapped британский гонщик Mercedes Джордж Расселл вспомнил диалог с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, в ходе которого шла речь о выносливости, дисциплине и долголетии в спорте.
Мы классно пообщались с Новаком о возможностях человеческого тела. Он упомянул, что в молодости иногда мог пропустить тренировку — и это не влияло на форму. Но он так не делал и теперь счастлив, потому что именно благодаря той работе он держится на топ-уровне и сейчас.
Джордж также признался, что хочет оставаться в Формуле-1 до 40 лет и более:
Формула-1 не такая требовательная к телу, как, например, теннис — здесь нет постоянной нагрузки на ноги. Но меня вдохновляет пример Фернандо Алонсо. Сегодня мне сказали, что Шумахер выиграл свой первый титул с Ferrari в 32 года. А мне — 27. Я верю, что могу оставаться конкурентоспособным еще долго.
Норрис выиграл Гран-при Венгрии.