Денис Седашов

В подкасте Untapped британский гонщик Mercedes Джордж Расселл вспомнил диалог с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, в ходе которого шла речь о выносливости, дисциплине и долголетии в спорте.

Мы классно пообщались с Новаком о возможностях человеческого тела. Он упомянул, что в молодости иногда мог пропустить тренировку — и это не влияло на форму. Но он так не делал и теперь счастлив, потому что именно благодаря той работе он держится на топ-уровне и сейчас. Джордж Рассел

Джордж также признался, что хочет оставаться в Формуле-1 до 40 лет и более:

Формула-1 не такая требовательная к телу, как, например, теннис — здесь нет постоянной нагрузки на ноги. Но меня вдохновляет пример Фернандо Алонсо. Сегодня мне сказали, что Шумахер выиграл свой первый титул с Ferrari в 32 года. А мне — 27. Я верю, что могу оставаться конкурентоспособным еще долго. Джордж Рассел

Норрис выиграл Гран-при Венгрии.