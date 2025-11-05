Руководитель Ferrari Фредерик Вассер высказался о возвращении лидера Red Bull Макса Ферстаппена в борьбу за титул в сезоне-2025. Француза цитирует f1analytic.com:

Это хорошо для Формулы-1, хорошо для шоу. То, что Макс возвращается в борьбу, то, что у нас три команды борются за второе место в Кубке конструкторов с разницей всего в 10 очков — это полезно и для спорта, и для шоу.

Но я поздравляю McLaren. У них два быстрых гонщика: иногда сильнее Оскар, иногда Ландо. Так будет до конца.