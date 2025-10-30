Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен рассказал, какую задачу необходимо решить на пути к победе в борьбе за титул в сезоне-2025. Пилота Red Bull цитирует f1analytic.com:

Отрыв от первого места большой. Как я уже говорил, мне нужно идеально проводить гоночные уикенды, чтобы получить шанс. Уикенд в Мехико мы не смогли провести идеально. И это только усложняет задачу.

Возможна ли победа в чемпионате? Статистически – да. Но для этого нужно выиграть все гонки, что остались. Если мы этого не сделаем, то не выиграем и титул.