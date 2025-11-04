Экклстоун: «Ферстаппен все еще может выиграть титул в сезоне-2025»
Бывший руководитель Ф1 назвал гонщика Red Bull лучшим автогонщиком современности
36 минут назад
Фото: Getty Images
Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун уверен, что пилот Макс Ферстаппен сможет догнать соперников и завоевать чемпионский титул в сезоне-2025, несмотря на отставание в 36 очков. Слова приводит Sport.de.
Я верю, что Макс победит и снова добьется этого! У него есть что-то особенное, исключительное. Следующая гонка в Бразилии обещает переменчивую погоду и возможный дождь — Ферстаппен прекрасно справится с такими условиями. Пилоты Макларена сильны, их машина отличная, но Макс — особенный, настоящий гонщик, а не политик.
