Руководитель McLaren Андреа Стелла высказался о борьбе Ландо Норриса и Оскара Пиастри за титул на фоне завоевания командой Кубка Конструкторов-2025. Слова функционера приводит f1analytic.com:

Двум гонщикам и раньше были обеспечены условия для того, чтобы бороться и преследовать свои цели.

Мы останемся верными этому подходу. Каждая гонка становится небольшим уроком, мы вносим тонкие изменения, но речь о деталях. И в борьбе за личный титул мы также будем действовать последовательно. Победа в Кубке Конструкторов не меняет наш подход.