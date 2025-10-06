Босс McLaren: «Победа в Кубке Конструкторов не меняет наш подход к борьбе Пиастри и Норриса за титул»
Стелла заявил, что пилоты получат одинаковые условия
около 2 часов назад
Руководитель McLaren Андреа Стелла высказался о борьбе Ландо Норриса и Оскара Пиастри за титул на фоне завоевания командой Кубка Конструкторов-2025. Слова функционера приводит f1analytic.com:
Двум гонщикам и раньше были обеспечены условия для того, чтобы бороться и преследовать свои цели.
Мы останемся верными этому подходу. Каждая гонка становится небольшим уроком, мы вносим тонкие изменения, но речь о деталях. И в борьбе за личный титул мы также будем действовать последовательно. Победа в Кубке Конструкторов не меняет наш подход.
Напомним, что на Гран-при Сингапура Норрис финишировал третьим, а Пиастри четвертым. Ландо на старте гонки жестко обошел товарища по команде, а затем у Оскара еще и были проблемы на пит-стопе.