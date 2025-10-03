Пилот McLaren Ландо Норрис рассказал о своём прогрессе. Британца цитирует f1analytic.com:

Все еще делаю ошибки, это не прекратилось. Некоторые из них, возможно, не такие серьезные, как аварии в Саудовской Аравии или Китае, когда потеря нескольких позиций стоила мне множества очков. Стараюсь становиться лучше во всем – как на трассе, так и вне её.

Понимание риска помогает мне иногда сознательно терять небольшую долю времени на круге, чтобы не допустить более серьезной ошибки, которая стоила бы значительно больше. В целом благодаря работе за кулисами я улучшил понимание машины и свои навыки вождения.