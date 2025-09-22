Лидер личного зачета Оскар Пиастри высказался о выступлении на Гран-При Азербайджана, где пилот McLaren сошел на старте гонки. Слова австралийца приводит f1analytic.com:

Безусловно, это был не мой лучший момент. Я просто слишком рано среагировал на старт – глупая и простая ошибка. С аварией то же самое: я не учел грязный воздух, вошел в поворот слишком быстро, и на этом все закончилось.

Уровень сцепления был низким, но это я должен был знать. Некого, кроме себя, винить не могу. Я просто не принял правильных решений в нужный момент, и это разочаровывает.