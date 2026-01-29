Босс Williams: «Формула-1 поняла, что ключевым фактором является конкуренция – на вершине будет борьба»
Воулз признал, что команда не будет бороться за высшие места
около 2 часов назад
Руководитель Williams Джеймс Воулз поделился ожиданиями от сезона-2026. Функционера цитирует f1analytic.com:
Мы не будем все такие близкие, как в 2025 году, но в то же время не будет трех с половиной секунд между первой и последней командой, как в 2014-м. Думаю, стартовая сетка уложится в две секунды, и на ее вершине будет борьба. Формула-1 поняла, что ключевым фактором является конкуренция, и регламент позволит всем наверстать упущенное. Обгоны будут происходить там, где их не ожидают, и это будет шахматная партия, диктуемая управлением энергией. Регламент сильно отличается от первого проекта, который мы начали обсуждать в Канаде в 2024 году. С того времени диалог между командами и ФИА позволил достичь значительно лучшего «пакета».
Льюис Хэмилтон оценил революционные изменения в Ф-1.
Поделиться