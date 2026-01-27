Денис Седашев

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, который сейчас выступает за Ferrari, поделился ожиданиями от нового технического регламента, который вступит в силу в сезоне-2026. Слова приводит Sky Sports.

Британец назвал будущие изменения самыми масштабными за всю свою карьеру и подчеркнул, что они фактически «обнулят» стартовые позиции команд.

Изменения регламента колоссальные — это, наверное, самая большая трансформация, которую я видел в Формуле-1 за свое время. Все начинают с нуля, так что стартовая решетка выравнивается, а дальше все зависит от инженерии: кто быстрее будет развиваться, кто найдет лучшие идеи и насколько слаженно будет работать команда. Думаю, это будет самый технически сложный год для нас. Льюис Хэмилтон

Хэмилтон: «Сезон-2026 является огромным вызовом для всех».