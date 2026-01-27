Олег Гончар

Британская команда Формулы-1 Aston Martin прибудет на трассу в Барселоне в среду утром, 28 января, сообщает испанский портал Virutas de Goma.

В день прибытия механики должны завершить сборку ключевых компонентов нового болида. По информации источника, уже на следующий день, 29 января, машина впервые появится на трассе для выполнения запланированных заездов в рамках подготовительных тестов.

Отмечается, что легендарный конструктор Эдриан Ньюи работал над проектом до последнего момента. После того как он увидел потенциал для улучшений, в конструкцию болида были внесены изменения в отдельные детали.

Тестовые заезды Aston Martin на трассе Circuit de Barcelona-Catalunya будут продолжаться с понедельника по пятницу. Команда планирует использовать сессию в Барселоне для проверки надежности и базовых настроек машины перед дальнейшей подготовкой к новому сезону.

Напомним, Cadillac показал первый выезд болида на трассе Сильверстоун.