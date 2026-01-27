Aston Martin проведет тесты болида Формулы-1 в Барселоне в конце января
Ньюи внес правки в конструкцию машины перед выездом на трассу
около 3 часов назад
Британская команда Формулы-1 Aston Martin прибудет на трассу в Барселоне в среду утром, 28 января, сообщает испанский портал Virutas de Goma.
В день прибытия механики должны завершить сборку ключевых компонентов нового болида. По информации источника, уже на следующий день, 29 января, машина впервые появится на трассе для выполнения запланированных заездов в рамках подготовительных тестов.
Отмечается, что легендарный конструктор Эдриан Ньюи работал над проектом до последнего момента. После того как он увидел потенциал для улучшений, в конструкцию болида были внесены изменения в отдельные детали.
Тестовые заезды Aston Martin на трассе Circuit de Barcelona-Catalunya будут продолжаться с понедельника по пятницу. Команда планирует использовать сессию в Барселоне для проверки надежности и базовых настроек машины перед дальнейшей подготовкой к новому сезону.
