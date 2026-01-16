Cadillac показал первый выезд болида на трассе Сильверстоун
Новая команда F1 провела обкатку перед дебютным сезоном 2026 года
около 2 часов назад
Команда Формулы-1 Cadillac опубликовала видео первого выезда своего болида на трассу. Обкатка прошла на автодроме Сильверстоун.
Сезон 2026 года станет дебютным для американской команды в Формуле-1. Cadillac будет использовать силовые установки Ferrari.
Текущий график презентаций команд F1:
19 января — Haas (ливрея);
20 января — Audi (ливрея);
23 января — Alpine (ливрея), Ferrari;
2 февраля — Mercedes;
3 февраля — Williams;
8 февраля — Cadillac;
9 февраля — Aston Martin, McLaren.
