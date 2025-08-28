Серхио Перес прокомментировал присоединение к новичку Формулы-1 Cadillac. Слова мексиканца приводит f1analytic.com:

Подписание контракта с командой Формулы-1 Cadillac – новый и невероятно захватывающий раздел в моей карьере. После наших первых разговоров я почувствовал страсть и решимость за этим проектом. Для меня большая честь стать частью команды, с которой мы можем развиваться вместе, чтобы впоследствии претендовать на победу.

Cadillac – легендарное имя в американском автоспорте, и помочь вывести такую фантастическую компанию в Формулу-1 станет огромной ответственностью. Горжусь тем, что с самого начала был частью такого амбициозного и значимого проекта. Верю, что вместе мы сможем помочь превратить эту команду в настоящего претендента на победу. Мы рассчитываем на поддержку со всего континента и хотим, чтобы все гордились нами.