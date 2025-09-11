Олег Гончар

Команда Cadillac планировала привлечь Валттери Боттаса к тестам для подготовки болида к сезону-2026, но Mercedes не отпустил финна до конца текущего сезона, пишет GPblog. Боттас, который является резервистом Mercedes, с пониманием отнесся к решению.

Вместо него на тестах может выступить Колтон Херта из IndyCar.

36-летний Боттас, выигравший 10 Гран-при за Mercedes (2017–2021), вернулся в команду как резервный пилот в 2025 году после Sauber.

В 2026-м он станет боевым пилотом Cadillac вместе с Серхио Пересом.

Cadillac дебютирует как 11-я команда Ф1, поддерживаемая General Motors. Тото Вольф заверил, что не будет препятствовать подготовке Боттаса, но приоритет — сезон-2025.