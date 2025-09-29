Спортивный директор McLaren Зак Браун высказался о борьбе за чемпионство в сезоне-2025. Слова функционера приводит gpblog.com:

Ты должен обращать внимание на Макса, потому что Ферстаппен может разрушить планы. Мы должны продолжать делать то, что делаем. Кубок Конструкторов выглядит очень хорошо. У нас был шанс на гонке в Баку, но давайте не будем об этом... Надеемся, мы сможем справиться с задачами в Сингапуре.

И мы хотим, чтобы за титул боролись оба наших пилота (Пиастри и Норрис) и Макс. Но мы хотели бы убрать Ферстаппена из чемпионской гонки. Чтобы Пиастри и Норрис боролись за победу в личном зачете и просто дать им равные возможности, одинаковое оборудование, что мы и делаем. И чтобы победил лучший.

Мы бы хотели не играть никакой роли, если это вообще возможно. У Ландо была механическая проблема, и всё может случиться… И машины безопасности, и подобные вещи. Наша цель – просто настроить Ландо и Оскара на борьбу за чемпионство до Абу-Даби, и чтобы победил лучший пилот.