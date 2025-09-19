Ландо Норрис высказался о борьбе за титул в сезоне-2025 с товарищем по McLaren Оскаром Пиастри. Британца цитирует f1analytic.com:

Я нікогда не любил использовать опыт как оправдание, но в конце концов понимаешь, что именно он дает тебе знания. Это и есть мое преимущество перед Оскаром. При этом он ни в чем не уступает - ни в скорости, ни в таланте, ни в умении.

Я знаю, против кого выступаю: против парня, который так же быстр, как я, и при этом невероятно спокойный. Иногда мне кажется, что на его фоне я выгляжу слишком эмоциональным.