Директор McLaren Зак Браун высказался о борьбе Ландо Норриса и Оскара Пиастри за титул Формулы-1 в сезоне-2025. Функционера цитирует f1analytic.com:

Для нас це правильний шлях у гонках. У нас є два приголомшливі гонщики. Все відчувалося так само, як колись між Ніко та Льюісом у їхній гонці (в Абу-Дабі у 2016-му).

Ми дуже пишаємося тим, як всі поводилися – командною роботою, злетами і падіннями і тим, як ми справлялися з ними – стільки ж злетів, скільки жахливих моментів наприкінці.