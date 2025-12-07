Денис Седашов

Британский пилот Ландо Норрис из команды McLaren после гонки поделился эмоциями после завоевания чемпионского титула Формулы-1 по итогам Гран-при Абу-Даби.

Норрис признался, что победа стала для него чрезвычайно эмоциональным событием:

Давно я не плакал. Не думал, что заплачу, но заплакал. Это был долгий путь. Хочу поблагодарить всех в McLaren, моих родителей… Черт, рыдаю как неудачник. Теперь понимаю, что чувствовал Макс. И хочу поздравить Макса и Оскара — сражаться с ними было честью. Ландо Норрис

Пилот также добавил, что сезон оказался самым сложным в его карьере, но поддержка команды и стабильные результаты позволили завоевать титул:

Оскар с Максом не делали мою жизнь проще, но я счастлив. Мы это сделали! Ландо Норрис

Норрис подчеркнул, что в McLaren он уже девять лет, и завоеванный титул — результат долгого совместного пути.

Эксгонщик Ф-1 назвал фаворита в борьбе за чемпионство перед финальной гонкой сезона.