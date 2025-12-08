Денис Седашов

Новоявленный чемпион мира Формулы-1 Ландо Норрис из McLaren рассказал о своем уважении к другим гонщикам и признался, что сожалеет о некоторых высказываниях в прошлом. Слова приводит The Race.

Я знаю, что иногда говорил глупости. Говорил что-то о Максе, возможно — о Льюисе. Есть вещи, за которые мне стыдно, и я хотел бы забрать те слова обратно. Но я искренне считаю, что уважаю других больше, чем кто-либо. Ландо Норрис

Британский пилот подчеркнул, что больше всего ценит своих главных конкурентов:

Я больше всех уважаю Оскара. Я больше всех уважаю Макса. А Льюис — семикратный чемпион, его сравнивают с Шумахером… Он лучший гонщик в истории Формулы-1. Я даже близко не на его уровне — возможно, никогда и не буду. Ландо Норрис

