Бывший технический директор Ferrari Росс Браун высказался в интервью официальному сайту Формулы-1 о перспективах Льюиса Хэмилтона в итальянской команде:

Я думаю, что мы все хотели бы, чтобы он добился успеха. Я отдаю особое место Ferrari, я работал там уже 10 лет. Я знаю, как там трудно.

Но всегда тонкая грань между слаженной командой и её недостаточной слаженностью, и в прошлом году она была не совсем слаженной. Если Хэмилтон получит какие-то стимулы и увидит возможность, я думаю, мы увидим винтажного Льюиса. Так что я надеюсь, что это произойдет.