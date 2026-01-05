«Я ще не підкорил эту гору». Хэмилтон – о мотивации
Льюис считает, что без поставленных целей может быть только стагнация
около 1 часа назад
Фото: Ferrari
Пилот Ferrari Льюис Хэмилтон поделился своей жизненной философией. Семикратного чемпиона Ф-1 цитирует f1analytic.com:
Я еще не покорил эту гору. Есть много гор, которые мне придется покорить. Искренне верю, что смогу достичь всех целей, которые ставлю перед собой. Если у вас пока что нет никаких целей, это как будто нет ничего, что подталкивало бы вперед.
И даже если вы работаете над чем-то годами и все еще не чувствуете, что достигли цели, это нормально. Потому что вы продолжаете двигаться вперед и обязательно достигнете цели.
Напомним, что Льюис является вторым наиболее высокооплачиваемым пилотом в Формуле-1.
