Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер назвал крупнейшую слабость семикратного чемпиона Ф-1 Льюиса Хэмилтона. Немца цитирует f1analytic.com:

Хэмилтон никогда не был большим любителем экспериментировать с настройками. Это было известно еще со времен его выступлений в Формуле-3. Тото Вольфф всегда говорил: пилоты управляют машиной, команда занимается настройками. Это нельзя изменить за одну ночь. Это его слабость.

Мне кажется интересным его высказывание, что его критикуют лишь те, кто никогда не достиг таких успехов, как он. В принципе, Льюис прав, однако немного самоанализа ему бы все-таки пошло на пользу.