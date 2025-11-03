Бывший пилот Ф-1 Кристиан Альберс назвал топовых гонщиков пелотона и высказался о слабых сторонах претендентов на титул Ландо Норриса и Оскара Пиастри. Голландца цитирует f1analytic.com:

На мой взгляд, сейчас выделяются три гонщика: Ферстаппен, Расселл и Леклер. Это не означает, что Оскар Пиастри и Ландо Норрис — плохие гонщики. Но не считаю, что они относятся к абсолютной элите.

На многих уикендах прослеживается четкая закономерность. Норрис часто хорошо начинает, но потом регулярно теряет позиции. Это особенно видно в квалификациях. Когда Ферстаппен показывает хорошее время в Q3, Норрис нервничает и допускает ошибки.

Все говорят, что Пиастри крутой парень. Но в основном это касается его манер. В Баку у него было две аварии плюс фальстарт, а в Сингапуре он тоже не показал ничего особенного.