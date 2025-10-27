Олег Шумейко

В Мехико прошел Гран-При Мексики в рамках сезона-2025 Формулы-1.

На старте заезда было немало хаоса – пилоты жестко боролись за позиции. И если Макс Ферстаппен, вылетев за пределы трассы, вернулся без штрафа, то Льюис Хэмилтон, который начинал гонку третьим, за обгон за пределами трека получил штраф в 10 секунд, что лишило шансов бороться за подиум.

Поулситтер Ландо Норрис провел ровную гонку и увидел клетчатый флаг первым. Следом за ним в топ-3 финишировали Шарль Леклер и Ферстаппен. Стоит также отметить и гонщика Haas Оливера Бермана, который добился лучшего результата в карьере – четвертая позиция.

Результат Гран-При Мексики:

After all that excitement, here are our points-finishers in Mexico! 😮‍💨🇲🇽



It's Norris, Leclerc and Verstappen on the podium 👏#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/G50sBVUgEB — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

