Норрис выиграл Гран-при Мексики, Леклер и Ферстаппен в топ-3.
Пиастри завершил этап в Мехико на пятой позиции
6 минут назад
В Мехико прошел Гран-При Мексики в рамках сезона-2025 Формулы-1.
На старте заезда было немало хаоса – пилоты жестко боролись за позиции. И если Макс Ферстаппен, вылетев за пределы трассы, вернулся без штрафа, то Льюис Хэмилтон, который начинал гонку третьим, за обгон за пределами трека получил штраф в 10 секунд, что лишило шансов бороться за подиум.
Поулситтер Ландо Норрис провел ровную гонку и увидел клетчатый флаг первым. Следом за ним в топ-3 финишировали Шарль Леклер и Ферстаппен. Стоит также отметить и гонщика Haas Оливера Бермана, который добился лучшего результата в карьере – четвертая позиция.
Результат Гран-При Мексики:
