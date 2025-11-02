Денис Седашов

Пилот команды McLaren Оскар Пиастри вспомнил гонку, которая, по его словам, изменила всю его жизнь. 24-летний австралиец рассказал, что именно после этого выступления он понял — автоспорт станет его будущим. Слова приводит Sportskeeda.

Самой важной гонкой в моей карьере стала первая гонка в Европе в 2014 году — финал IAME International. Мои родители решили просто проверить, как я справлюсь. Я стартовал 21-м и финишировал третьим — это был результат, который превзошел все ожидания. Оскар Пиастри

По его словам, именно то выступление открыло ему двери в европейский автоспорт:

На следующий год я снова приехал в Европу, а еще через год окончательно переехал. Если бы та гонка сложилась иначе — меня бы здесь, вероятно, не было. Оскар Піастрі

