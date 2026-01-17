Ферстаппен назвал планы после завершения карьеры в Формуле-1
Макс не планирует выступать в Ф-1 еще 10 лет
21 минуту назад
Фото: Red Bu
Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен заявил, что не планирует выступать в Королеве автоспорта до 40 лет. Слова пилота Red Bull приводит f1analytic.com:
В 40 лет меня не будет в Формуле-1? Можете не сомневаться. В 40 лет я, возможно, все еще буду стоять в боксах как руководитель команды в другой серии.
