Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказался о действиях McLaren в борьбе за чемпионство в сезоне-2025. Пилота Red Bull цитирует f1analytic.com:

Я бы пропустил партнера, как это сделал Пиастри? Конечно, нет. Если вы сделаете это хотя бы раз без веских причин, вы продадите свою душу.

Команда сможет делать с вами все, что захочет. И не будем забывать: Пиастри был в самом центре борьбы за титул.