Новичок Red Bull Исаак Хаджар объяснил, в чем особенность управления болидом четырехкратного чемпиона Ф-1 Макса Ферстаппена. Француза цитирует f1analytic.com:

Как только Ферстаппен садится в машину, сразу замечаешь сочетание его природного таланта и того, что за 11 лет в Формуле 1 он накопил огромный опыт.

Когда он за рулем, создается ощущение, что он ведет болид Формулы 1 как карт, – вот в чем разница.