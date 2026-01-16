Новичок Red Bull назвал главную особенность пилотирования Ферстаппена
Хаджар отметил наличие природного таланта у Макса
около 2 часов назад
Фото: Red Bull
Новичок Red Bull Исаак Хаджар объяснил, в чем особенность управления болидом четырехкратного чемпиона Ф-1 Макса Ферстаппена. Француза цитирует f1analytic.com:
Как только Ферстаппен садится в машину, сразу замечаешь сочетание его природного таланта и того, что за 11 лет в Формуле 1 он накопил огромный опыт.
Когда он за рулем, создается ощущение, что он ведет болид Формулы 1 как карт, – вот в чем разница.
