Денис Седашов

Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен может покинуть Red Bull после окончания сезона-2026.

Как сообщает немецкое издание Bild, в контракте нидерландского пилота, который действителен до конца 2028 года, прописаны специальные условия досрочного расторжения соглашения.

В частности, Ферстаппен имеет право в одностороннем порядке прекратить сотрудничество с командой в конце 2026 года, если после летнего перерыва он не будет входить в топ-2 общего зачета чемпионата.

По информации источника, эти условия были согласованы во время подписания контракта тогдашним советником Red Bull Хельмутом Марко и вызвали недовольство внутри команды.

