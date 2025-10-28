Олег Гончар

Четырехкратный и действующий чемпион мира по Формуле-1 пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен укрепил свои позиции в рейтинге самых богатых нидерландцев Quote 500.

В 2025 году Ферстаппен поднялся на 58 строчек, заняв 264-е место с активами в 260 млн евро, сообщает RacingNews365.

В прошлом году Ферстаппен занимал 322-ю позицию. С 2022 года он остается самым молодым участником списка, а также единственным спортсменом среди самых богатых нидерландцев. Этот успех связан с гоночными контрактами, спонсорскими соглашениями и инвестициями, обеспечивающими стремительный рост состояния.

Самым богатым человеком Нидерландов остается Шарлен де Карвальо-Хайнекен, дочь основателя Heineken Фредди Хайнекена. Она контролирует ключевой пакет акций пивоваренной компании, а ее состояние оценивается в 12,3 млрд долларов.

