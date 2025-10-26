Пилот McLaren Ландо Норрис высказался о борьбе за чемпионский титул в сезоне-2025. Британца цитирует f1analytic.com:

Я не выигрывал каждую гонку после схода в Нидерландах, так что не могу сказать, что было легко отыграть так много очков. Их было около 30. Осталось ещё несколько очков отставания, чтобы изменить ситуацию, однако это будет непросто, особенно в борьбе с отличным пилотом, который выступает на той же машине (Оскар Пиастри). Мне кажется, в этом плане я хорошо справляюсь, но, конечно, есть и другие, кто выигрывает последние гонки и догоняет.

Как по мне, мы ничего не можем сделать с Максом. Он быстрый, машины Red Bull быстры. Он прекрасно справляется на протяжении всего сезона. Он взял много поулов, поэтому не сказал бы, что они выступали слабо. У него были победы в квалификациях в каждый период сезона. Неудивительно, когда их машина заработала лучше, борьба стала плотнее. Но для меня это ничего не меняет. Я стремлюсь к победе каждые выходные. Это мой подход. И я продолжу в том же духе.