Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от сезона-2026 и высказался о уходе из Red Bull Хельмута Марко. Голландца цитирует f1analytic.com:

Сможем ли мы бороться за победы? Покажет время. То есть мне сложно ответить на этот вопрос. Знаю, мы будем выкладываться по максимуму, полностью отдаваясь работе. Стараемся не сбавлять обороты, пытаемся выжать максимум из имеющихся возможностей. Но нам точно будет нелегко, мы это хорошо понимаем.

Что касается ухода Хельмута Марко, после этапа в Абу-Даби у нас состоялся очень эмоциональный разговор. Без него все будет немного иначе. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Если окажусь в Граце, обязательно зайду в гости. Мы очень многого достигли вместе и всегда будем это помнить.