Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана, лидер чемпионата дважды ошибся и вылетел
Сайнс принес Williams первый подиум с 2021 года
около 1 часа назад
Фото: Формула-1
В Баку состоялся Гран-При Азербайджана. Победителем гонки стал четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен. Лидер Red Bull выиграл заезд с «Большим шлемом» – старт с поула, лидировал на всех кругах, самое быстрое круг и победа.
Также на подиум поднялись Джордж Рассел и Карлос Сайнс. Итальянец принёс первый финиш в топ-3 для Williams с 2021 года.
Лидер личного зачёта Оскар Пиастри вылетел на старте гонки – сначала пилот McLaren совершил фальстарт, а затем врезался в барьер.
Топ-10 Гран-При Азербайджана: