Олег Шумейко

В Баку состоялся Гран-При Азербайджана. Победителем гонки стал четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен. Лидер Red Bull выиграл заезд с «Большим шлемом» – старт с поула, лидировал на всех кругах, самое быстрое круг и победа.

Также на подиум поднялись Джордж Рассел и Карлос Сайнс. Итальянец принёс первый финиш в топ-3 для Williams с 2021 года.

Лидер личного зачёта Оскар Пиастри вылетел на старте гонки – сначала пилот McLaren совершил фальстарт, а затем врезался в барьер.

Drama on the first lap! 😵



Here's Piastri heading into the wall and out of the race ❌#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/SN9cCVjSGL — Formula 1 (@F1) September 21, 2025

Топ-10 Гран-При Азербайджана: