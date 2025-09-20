Ферстаппен с огромным отрывом завоевал поул на Гран-при Азербайджана
Макс оказался вне конкуренции в квалификации в Баку
7 минут назад
Фото: Формула-1
В Баку прошла квалификация Гран-При Азербайджана.
Поул завоевал четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен. Лидер Red Bull прошел шикарный круг, обогнав соперников на полсекунды и более. Отметим, что с первого ряда также стартует гонщик Williams Карлос Сайнс. Претенденты на титул Ландо Норрис и Оскар Пиастри заняли только 7 и 9 места соответственно.
Квалификация Гран-При Азербайджана: