Олег Гончар

Формула-1 на официальных страницах обратилась за словами поддержки к пилоту Red Bull Максу Ферстаппену после поражения в зачёте пилотов.

«Держи голову высоко, Макс! Потрясающий пилотаж в Абу-Даби и суперкамбэк». Формула-1

28-летний нидерландец в сезоне-2025 взял 8 поулов и 8 побед, но финишировал вторым в чемпионате — 421 очко против 423 у нового чемпиона Ландо Норриса (McLaren).

Ферстаппен проиграл титул всего на 2 очка, что является наименьшей разницей в истории Формулы-1.

Напомним, Ферстаппен не разочарован потерянным титулом, несмотря на победу на Гран-При Абу-Даби.