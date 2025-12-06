Ферстаппен: «Рад, что мы смогли максимально использовать потенциал болида»
Пилот Red Bull рассказал, что помогло показать первое время в квалификации
около 2 часов назад
Четырехкратный и действующий чемпион мира, пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу в квалификации Гран-при Абу-Даби, который станет заключительным этапом сезона-2025. Слова приводит Sky Sports.
По словам Ферстаппена, во втором сегменте он работал на изношенных шинах, однако даже при таких условиях смог показать конкурентоспособный темп. В финальном отрезке, когда температура трассы снизилась, команда сделала ставку на более агрессивную атаку — и это сработало.
В третьем сегменте стало понятно, что можно ехать значительно быстрее. Мы добавили темпа, и я очень рад, что завершил квалификацию первым. Это максимум, что мы можем контролировать: показать потенциал машины и использовать его на все сто. Сегодня нам это удалось.
