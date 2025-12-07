Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен после завершения победного Гран-При Абу-Даби обратился к Red Bull. Нидерландца цитирует gpblog.com:

Привет, ребята. То, как мы боролись во второй половине сезона, – мы можем этим гордиться.

Так что не слишком расстраивайтесь. Я точно не расстроен. Я очень горжусь всеми, кто не сдавался.