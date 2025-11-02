Олег Гончар

Формула-1 готовится к изменениям и на ближайшем заседании руководства серии, команды и FIA рассмотрят три предложения, пишет Motorsport.

Главное — два обязательных пит-стопа на каждом Гран-при. Это означает, что стратегии на один стоп или «безстоп» уйдут в прошлое.

Второе правило – обязательное использование всех трех составов резины (soft, medium, hard) в течение гонки. Третье – ограничение одного комплекта шин до 45% дистанции, чтобы избежать чрезмерного износа и рисков.

Наиболее вероятно утвердят именно два пит-стопа: это повысит зрелищность, заставит команды рисковать и чаще бороться на трассе. Эксперты считают, что правила вступят в силу уже с сезона 2026 года.

Напомним, Ferrari не планирует давать Льюису Хэмилтону новый контракт.