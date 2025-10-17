Денис Седашов

Международная автомобильная федерация (FIA) предупредила гонщиков и команды об экстремальной жаре во время Гран-при США Формулы-1. Соревнования пройдут с 17 по 19 октября в Остине.

В заявлении организации отмечается, что на этапе объявлен режим тепловой опасности, так как прогнозируемая температура превысит 31°C во время спринта или основной гонки.

После такого предупреждения команды могут использовать специальные охлаждающие жилеты для пилотов — решение, которое появилось после инцидентов на Гран-при Сингапура 2023 года, когда несколько гонщиков нуждались в медицинской помощи из-за перегрева.

Альтернативой станет добавление 0,5 кг балласта в болид для компенсации отсутствия жилета.

