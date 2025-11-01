Олег Шумейко

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон может завершить выступления за Ferrari в сезоне-2026.

ESPN сообщает, что «Скудерия» не заинтересована подписывать новый контракт после завершения текущего соглашения. По информации источника со ссылками на лиц из паддока, команда связывает такое решение с текущими выступлениями британского пилота. Тем не менее, отмечается, что вердикт пока не является окончательным.

Напомним, что на Гран-при Мексики Хэмилтон финишировал восьмым, в то время как товарищ по Ferrari Шарль Леклер поднялся на подиум.